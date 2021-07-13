Транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2" нужно продлить на 15 лет, – Оператор ГТС

Единственным приемлемым для Украины вариантом компенсации от России за запуск газопровода "Северный поток-2" может быть новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров в год на следующие 15 лет.

Об этом заявил генеральный директор компании Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает LIGA.net.

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал он в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила за сохранение статуса Украины как страны-транзитера газа в случае запуска "Северного потока-2". При этом президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть вопрос запуска российского газопровода на встрече лидеров "Нормандской четверки", так как он является неотъемлемой частью безопасности Украины.

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония – самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.