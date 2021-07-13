Нацкомиссия заметила рост потерь электроэнергии у облэнерго Григоришина, где нашли криптоферму

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), указывает на рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго". , что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной ранее СБУ.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, с 2018 года "Винницаоблэнерго" предлагало включить в тариф резко возросший объем потерь электроэнергии.

НКРЭКУ напоминает, что инвестиционные программы операторов систем распределения, в частности, должны быть направлены на снижение потерь электрической энергии в сетях. Однако лицензиаты прибегают к манипуляциям, направленным на искусственное увеличение объемов расхода электроэнергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов.

"В частности, признаки манипуляций содержат действия оператора системы распределения АО "Винницаоблэнерго". Так, при стопроцентном финансировании инвестиционных программ наблюдается аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях общества в 2018 и 2019 годах, а именно на 35% по сравнению с 2017 годом", – подчеркивается в сообщении.

В ответ на такие действия оператора системы распределения НКРЭКУ в 2019 году решила не учитывать эти необоснованные объемы расхода электроэнергии при установлении соответствующих тарифов.

"Подтверждением правильности позиции регулятора является информация… о разоблачении СБУ незаконного отбора больших объемов электрической энергии в г. Винница. Злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго", которое находится на промплощадке общества", – отмечается в сообщении.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн.

"Следует отметить, что по расчетам, проведенным НКРЭКУ, величина возможных убытков, вызванная деятельностью указанной майнинговой фермы, соизмерима с объемом необоснованных расходов электрической энергии, предложенных обществом для учета в соответствующих тарифах. Указанная ситуация требует проведения дополнительного исследования и принятия соответствующих регуляторных решений", – констатировали в НКРЭКУ.

Как сообщалось, на минувшей неделеСБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго". В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.