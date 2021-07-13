Власти Франции оштрафовали Google на $600 миллионов за нарушение авторского права

Французский регулятор в сфере конкуренции оштрафовал американскую Google, принадлежащую технологическому гиганту Alphabet Inc., на $593 млн за предполагаемое нарушение требований обсуждать соглашения об авторском праве с новыми издателями.

Регулятор сообщил, что Google нарушила указания, в соответствии с которыми Alphabet должна обсуждать с издателями возможность показывать фрагменты их контента в результатах поиска, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующие указания были даны на фоне жалоб от издателей на то, что Google уклоняется от выполнения новых директив Европейского союза об авторском праве.

После этого Google заключила платные сделки с несколькими французскими информационными изданиями, включая Le Monde и Le Figaro.

Представительница Google сообщила, что компания "очень разочарована этим решением".

"Штраф является игнорированием наших усилий достичь соглашения и реальной картины работы новостей на наших платформах", - говорится в ее сообщении.

