Все операторы ограничили скорость самокатов в Киеве почти вдвое, – КГГА

Все семь операторов проката электросамокатов в Киеве уже снизили предельную скорость транспортных средств с 35 до 20 км/ч.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, передает пресс-служба городской администрации.

"В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", – заявил Усов.

По его словам, Киевская городская государственная администрация внимательно следит за выполнением всех пунктов Меморандума.

"Время полной имплементации всех ограничений продлится около месяца с даты подписания Меморандума, поскольку на технологическое исполнение некоторых из них требуется больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели. Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет эти действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора соответственно наладят свои карты в ближайшее время", – отметил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt – A, В, С; Jet –J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", – добавил Усов.

Как сообщалось , 24 июня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений – уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.