Количество больничных за июнь по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое, – Фонд соцстрахования

В течение июня 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 млрд грн – это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд грн).

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Застрахованные лица находились на больничном в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком.

В целом пособия начислены для 155 тыс. человек, чьи работодатели передали заявления-расчеты по их больничным в июне. В том же месяце 2020 года за пособиями по временной нетрудоспособности обратились 83 тыс. работников.

В Фонде отметили, что дата финансирования помощи по временной потере трудоспособности напрямую зависит от даты подачи заявления-расчета работодателем. Финансирование осуществляется в рабочие дни по мере поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда.

С целью обеспечения прозрачной деятельности и для удобства застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины ежедневно публикует оперативную информацию относительно расходов на направления материального обеспечения, страховых выплат и медико-социальных услуг.

Чтобы получить пособие по временной нетрудоспособности, застрахованное лицо должно передать листок нетрудоспособности своему работодателю. Фонд обеспечил для страхователей возможность подачи заявления-расчета для выплаты пособия работнику в дистанционном режиме.

Также в Фонде напомнили, что большинство работодателей уже перешли на электронный документооборот с Фондом социального страхования Украины – около 80% заявлений-расчетов, на основании которых финансируется материальное обеспечение, подаются в Фонд онлайн.

Ранее сообщалось, что более 130 тыс. украинцев находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии. По состоянию на начало июля 2021 года Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн.