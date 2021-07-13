Беларусь засекретила данные об экспорте попавших под санкции нефтепродуктов и удобрений

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) прекратил публикацию ежемесячных оперативных данных об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений в разрезе кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

В пресс-службе Белстата подтвердили, что публикация данных об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений прекращена, передает Интерфакс-Украина.

"Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие – нет. Это предусмотрено действующей политикой по распространению официальной информации", – прокомментировали в пресс-службе изменение порядка обнародования статданных.

Таким образом, публикация информации о попавших под европейские санкции нефтепродуктах и калийных удобрениях заканчивается отчетностью за январь-апрель 2021 года.

Согласно данным Белстата, Беларусь в январе-апреле текущего года экспортировала 3,39 млн тонн нефтепродуктов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В стоимостном выражении экспорт вырос в 2,1 раза – до $1,47 млрд.

При этом в январе-апреле поставки белорусских нефтепродуктов в страны ЕС увеличились в 6,4 раза – до 1,91 млн тонн на $737,2 млн (рост в 7,6 раза).

Экспорт калийных удобрений из Беларуси за четыре месяца 2021 года в стоимостном выражении вырос на 18,2% и составил $834,1 млн.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада