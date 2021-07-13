БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрэксимбанк" получил 1,1 миллиарда прибыли после рекордного убытка в прошлом году

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль в размере 1,1 млрд грн.

Об этом глава правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что в том числе прибыль банка в июне составила 228 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" закончил 2020 год с убытком 5,59 млрд грн, став самым убыточным среди украинских банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,88 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 73 действовавших в стране банков.

