"Укрэксимбанк" получил 1,1 миллиарда прибыли после рекордного убытка в прошлом году

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль в размере 1,1 млрд грн.

Об этом глава правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что в том числе прибыль банка в июне составила 228 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" закончил 2020 год с убытком 5,59 млрд грн, став самым убыточным среди украинских банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,88 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 73 действовавших в стране банков.