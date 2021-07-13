"Укравтодор" доплатит крупнейшему подрядчику 700 миллионов на ремонт дороги на Днепропетровщине

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 29 июня по переговорной процедуре заключила договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на 712,9 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в такую сумму стороны оценили дополнительные работы по среднему ремонту автодороги М-04 Знаменка - Луганск - Изварино (на Волгоград через Днепр, Донецк) на участке км 72+442- км 151+930 (отдельными участками), тендер на проведение которого "Автомагистраль-Юг" выиграла в сентябре прошлого года с предложением 1,78 млрд грн.

Выделение дополнительных 713 млн заказчик объяснил необходимостью "приведения в соответствие договорной цены со скорректированным рабочим проектом по объекту".

В подтверждение необходимости дополнительных затрат заказчик ссылается на Сводный сметный расчет стоимости объекта, экспертную оценку ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИ Проектреконструкция" от 20 мая, Приказ САД в Днепропетровской области №123 от 28 мая и Протокол заседания технического совета САД в Днепропетровской области №04 от 9 февраля 2021 года.

При этом подробной информации о дополнительных работах заказчик не предоставляет.

В договоре указано, что подрядчик должен выполнить дополнительные работы до конца 2021 года. Уже на следующий день после подписания контракта – 30 июня – Днепропетровска САД выплатила "Автомагистрали-Юг" 150 млн грн на этот год, свидетельствуют данные в системе "е-Дата". Одновременно стороны дополнительным соглашением отложили на следующий год финансирование работ на оставшуюся сумму.

Также 30 июня перенесли на 2022 год и значительную часть финансирования основного договора. По данным "е-Дата", в 2021 году по основному тендеру "Автомагистраль-Юг" получила 258,01 млн грн, в конце 2020 года – 185,4 млн грн. Еще около 119 млн грн подрядчик должен получить до конца года. Остальные 765 млн гривен запланированы на следующий год "за счет других источников финансирования".

ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Но фактический контроль над компанией осуществляет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".

В 2020 году "Автомагистраль-Юг" стала крупнейшим подрядчиком "Укравтодора", выиграв тендеров на 34,63 млрд гривен, с начала 2021 года она получила тендеров на 34,21 млрд грн.