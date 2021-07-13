Выручка от экспорта черных металлов подскочила с начала года на 58%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2021 года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,14 млрд с $3,9 млрд млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, на черные металлы за этот период пришлось 20,52% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,01% за первое полугодие прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

В июне поступления от экспорта черных металлов составили $1,23 млрд млн.

При этом Украина в январе-июне текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 22,4% – до $568,58 млн. В июне этот показатель составлял $129,23 млн.

Кроме того, Украина в январе-июне 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 23,2% – до $109,58 млн. В июне их поставлено на $109,58 млн.

За первое полугодие 2021 года импорт металлоизделий возрос на 24,1% – до $479,52 млн. В июне их ввезено на $94,9 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.