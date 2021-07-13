Экспорт металлолома подскочил с начала года в 14 раз, – Таможенная служба

Украинские предприятия в январе-июне текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 13,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 230,97 тыс. тонн, в том числе в июне - 84,63 тыс. тонн лома.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 19,2 раза – до $82,86 млн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в январе-июне текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 36,6% – до 12,55 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,1 раза – до $22,331 млн.

Ввоз металлолома в январе-июне текущего года осуществлялся в основном из Турции (62,36% поставок в денежном выражении), РФ (30,73%) и США (1,82%); экспорт – в Турцию (97,05%), Германию (0,83%) и Литву (0,69%).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров может ввести временный запрет на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.