"Укрзализныця" с 17 июля запускает дополнительный поезд "Интерсити" из Харькова в Геническ

"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд "Интерсити" №729/730 сообщением Харьков-Геническ. Он будет курсировать ежедневно с 17 июля.

Об этом говорится в сообщении компании.

Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 12 июля назначила курсирование дополнительного ночного скоростного поезда №250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.