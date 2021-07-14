"Укрзализныця" с 17 июля запускает дополнительный поезд "Интерсити" из Харькова в Геническ
"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд "Интерсити" №729/730 сообщением Харьков-Геническ. Он будет курсировать ежедневно с 17 июля.
Об этом говорится в сообщении компании.
Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 12 июля назначила курсирование дополнительного ночного скоростного поезда №250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.
Джерело: "Укрзализныця"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль