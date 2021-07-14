Путин заявил о намерении полностью выполнять обязательства по контракту на транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины.

По его словам, этот вопрос не должен увязываться с ситуацией на Донбассе или "Северным потоком-2", передает Интерфакс.

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток-2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", – сказал Путин.

Также он подчеркнул, что "Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять".

Напомним, в соответствии с подписанным 31 декабря 2019 года соглашением, "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа через Украину и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.

Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м ежегодно.Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности.

Ранее, во время президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации проекта "Северный поток-2" должен рассматриваться на встрече в Нормандском формате совместно с представителями Германии и Франции, так как он является неотъемлемой частью безопасности Украины. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель выступила за сохранение статуса Украины страны-транзитера даже в случае окончания строительства "Северного потока-2".

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.