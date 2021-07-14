Кабмин оценил стоимость выполнения обязательств по Green Deal в 100 миллионов евро

Для уменьшения выбросов до 35% от уровня 1990 года Украине понадобится 102 млрд евро инвестиций в течение 10 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 12-м Международном украинском энергетическом форуме, передает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что в последние годы главным мировым трендом в сфере энергетики стала декарбонизация. Шмыгаль напомнил, что Украина одна из первых ратифицировала Парижские соглашения, но только в последний год активно включилась в формирование Украинского зеленого курса.

"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по расчетам Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет", – отметил глава правительства.

Премьер добавил, что параллельно с декарбонизацией правительство работает над уменьшением энергоемкости экономики, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.