Руководителя запорожского предприятия подозревают в незаконной добыче гранита на 450 миллионов, – Офис генпрокурора

В Запорожье сообщили о подозрении руководителю одного из каменных карьеров по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенной путем взрыва (ч. 4 ст. 240 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, директор предприятия при отсутствии разрешений в течение сентября-декабря 2018 года организовал незаконную добычу гранита путем трех массовых взрывов на Правобережном участке Мокрянского месторождения.

Таким образом было незаконно добыто более 85 тыс. тонн полезных ископаемых на сумму около 450 млн грн.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.