Японская Hitachi купила IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине за $9,6 миллиарда

Японский конгломерат Hitachi Ltd. объявил о завершении приобретения поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic Inc. в соответствии с окончательным соглашением, подписанным 31 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба GlobalLogic, в результате сделки Hitachi станет опосредованным владельцем 100% выпущенных в обращение акций материнской компании GlobalLogic Worldwide Holdings. Inc.

"Приобретение GlobalLogic поможет Hitachi Group реализовывать стратегию развития социального инновационного бизнеса с использованием цифровых технологий, что будет способствовать решению проблем клиентов и общества. Более того, Hitachi Group получит возможность ускорить цифровую трансформацию социальной инфраструктуры на глобальном уровне благодаря укреплению ее портфолио цифровых решений – Lumada", – отмечается в сообщении.

В свою очередь сочетание возможностей GlobalLogic и платформы Lumada позволит компании GlobalLogic расширить портфолио цифровых решений Hitachi на глобальном рынке, в том числе путем гибкой разработки приложений в облаке.

Ожидается, что после приобретения GlobalLogic будет активно привлекаться во все пять ключевых сфер бизнеса Hitachi: IТ, энергетика, промышленность, мобильность и Smart Life, а также к бизнесу автомобильных систем (Hitachi Astemo).

Как сообщалось, в марте 2021 года Hitachi Ltd. объявила о покупке GlobalLogic Inc. примерно за $8,5 млрд. Общие расходы по сделке с учетом задолженности GlobalLogic по оценке конгломерата должны составить $9,6 млрд.

GlobalLogic была основана в 2000 году. Штат компании насчитывает более 20 тыс. сотрудников в 14 странах, она обслуживает более 400 клиентов.

Украина – один из самых крупных хабов компании, который насчитывает 5,7 тыс. сотрудников в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве. По этому показателю GlobalLogic занимает третье место среди IT-компаний в Украине.

