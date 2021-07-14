Обслуживание внутренних газовых сетей по акционной цене заказали 3 тысячи клиентов "Хмельницкгаза"

С начала года более 6,5 тыс. домохозяйств Хмельницкой области заключили договора с "Хмельницкгазом" на техническое обслуживание.

Из них около 3 тыс. заказали техническое обслуживание внутренних сетей по акционной цене - 300 грн в год, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что больше заказов пришлось на июнь – более 1600 клиентов. В компании напомнили, что ежегодное проведение комплекса технических работ гарантирует безопасное газоснабжение и профессиональный контроль.

Согласно действующему законодательству, ответственность за состояние внутренних сетей и газовое оборудование в помещениях несут их владельцы.

"Поэтому "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и предложил единую выгодную стоимость проведения техобслуживания - 300 грн в год. Ведь по статистике, более 80% вызовов на аварийную службу "104" поступает именно из-за неисправности сетей и утечки газа на них", – говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела по техобслуживанию АО "Хмельницкгаз" Сергея Смолинского, потребители должны самостоятельно заботиться о своей безопасности и исключительно добровольно заключить договор на техническое обслуживание.

"Понимая всю важность комплекса этих работ, мы пошли навстречу потребителям и предложили свои услуги для безопасного использования газа по доступной цене. Ведь с 2015 года в тарифе на распределение не предусмотрены средства на проведение техобслуживания внутренних сетей", – добавил он.

В компании отметили, что межотопительный период – самое удобное время для проведения обследования и технического обслуживания внутренних сетей газоснабжения дома.

Для проведения техобслуживания клиент должен подписать договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей צ акт выполненных работ. Оплатить услугу можно сразу на месте через мобильный POS-terminal или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении на основании бумажного счета.

"Хмельницкгаз" уточняет, что подписав договор на проведение техобслуживание с газораспределительной компанией, потребитель гарантированно получает:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

О деталях услуги потребители могут узнать в своих 104.ua Клиентских пространствах по месту жительства.

АО "Хмельницкгаз" призывает клиентов позаботиться о собственной безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей.