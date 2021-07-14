"Агро Газ Трейдинг" оспорит в суде результаты конкурса по выбору нового давальца газа для ОПЗ

ООО "Агро Газ Трейдинг", которое поставляет давальческий газ для ОПЗ с лета 2019, не согласно с результатами нового конкурса по выбору давальца.

Об этом на своем официальном сайте сообщает АГТ.

По мнению АГТ, руководящие органы ОПЗ нарушили ряд условий конкурса – компания готова обращаться в суды.

Ранее стало известно, что АО "ОПЗ" выбрало победителем конкурса малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE. Ltd. Компания имеет уставный капитал в $10 тыс. и специализируется на фрахтовании суден, барж и катеров с экипажем.

При выборе давальца, по мнению АГТ, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры конкурса.

"Во время проведения третьего этапа отбора - переговоров, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества - максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23 марта 2021 года №15) и наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29 марта 2021 года №8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ". ООО "АГТ" на переговорах с АО "ОПЗ" в рамках утвержденного порядка, кроме предложенной суммы финансирования, также предложило увеличение стоимости услуг переработки и финансирования СК "Химик" в течение всего срока действия договора", – заявляют в АГТ.

Ввиду нарушений процедуры отбора давальца АГТ готова идти в судебные инстанции.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", - указывают в АГТ.

В АГТ подчеркивают, что за период сотрудничества с ОПЗ завод вернул флагманские позиции среди предприятий химпрома Украины по объемам произведенного карбамида и аммиака, обеспечил рост заработных плат сотрудников, восстановил позиции на международных рынках, запустил производство медицинского кислорода, начал погашать ранее накопленные долги перед "Нафтогазом" и повысил свою капитализацию.