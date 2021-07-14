Рада отложила запуск сертификации органической продукции еще на 3 года

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" закона "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5440 в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов, его принятие в целом поддержали 315 нардепов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на недопущение остановки торговли органической продукцией на территории Украины, а также устранение препятствий для получения украинскими производителями государственной поддержки в сфере органического производства и обращения органической продукции.

Законом временно, до 1 января 2024 нрла, разрешено субъектам хозяйствования реализовывать сельскохозяйственную продукцию как органическую и использовать надпись "органический продукт" или схожие по смыслу обозначения в случае наличия у них действующего сертификата, выданного органом иностранной сертификации.

Кроме того, законом до 1 января 2022 года указанные субъекты хозяйствования признаются производителями органической сельскохозяйственной продукции для закона "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

Авторы законопроекта в пояснительной записке обосновывают необходимость его принятия тем, что "в связи с изменениями в составе правительства" и преобразованиями Министерства аграрной политики в последние годы необходимые для реализации положений закона "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" подзаконные акты не были приняты.

"Как следствие, субъекты рынка органической продукции в силу объективных причин (отсутствие аккредитованных по закону органов сертификации и соответственно функционирующих государственных реестров) не могут выполнить нормы закона, которые требуют наличия действующего сертификата, выданного такими органами сертификации", – сказано в документе.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в настоящее время деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия восстановлена, а большинство необходимых для реализации положений закона подзаконных нормативно-правовых актов принято.

"В связи с этим считаем, что целесообразность введения предложенного в проекте срока именно до 1 июня 2024 года, на который предлагается отсрочить исполнение требований закона о сертификации органической продукции, требует дополнительного обоснования", – указывают эксперты.

Кроме этого, согласно законопроекту, украинские производители для того, чтобы иметь право реализовывать свою органическую продукцию на территории Украины будут вынуждены получать сертификаты, удостоверяющие производство или обращение органической продукции, в соответствии с законодательством других стран мира, в том числе и РФ.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 июля 2018 года приняла закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции". Он вступил в силу 2 августа 2019 года. Закон, в частности, устанавливает основы правового регулирования органического производства и функционирования рынка такой продукции.

В феврале 2020 года Кабмин утвердил порядок ведения Государственного реестра производителей органической продукции, Госреестра органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, а также Государственного реестра производителей органических семян и посадочного материала.

Тогда министр развития экономики Тимофей Милованов отмечал, что производство всей органической продукции в Украине находится вне правового поля, а значит все могут подделать такую ​​продукцию и маркировать знаком "органический продукт".

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил Порядок сертификации органического производства и обращения органической продукции.