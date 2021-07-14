Верховный Суд отменил указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского №124 от 27 марта об отмене указа президента №256 от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда, соответствующее решение принято 14 июля.

Суд пришел к выводу, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

При этом основания и порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда определены в ст. 149-1 Конституции и ст. 20 закона "О Конституционном суде Украины".

"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда , в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда на эту должность), Основной закон Украины не предусматривает", – пояснили в Верховном суде.

При этом коллегия судей сочла необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции как на правовое основание для подписания оспариваемого указа, поскольку "указанные положения не регламентируют отношений по формированию состава Конституционного суда, а определяют полномочия президента Украины относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящимся к его компетенции".

В Верховном суде подчеркивают, что основным мотивом для издания оспариваемого указа послужило то, что "истец и некоторые другие судьи Конституционного суда голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года №13-р/2020, принятие которого имело следствием потерю силы ряда норм антикоррупционного законодательства и привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

"Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу указанного выше решения Конституционного суда, отмечает, что издание президентом Украины на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного суда является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного суда", – сказано в сообщении.

При это в Верховном суде отметили, что указанное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен подавать апелляцию на это решение Верховного суда, передает Интерфакс-Украина.

Ранее, 27 марта, президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 14 мая и от 17 сентября 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.