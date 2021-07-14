СБУ обнаружила канал контрабанды продукции Apple под видом посылок

Служба безопасности Украины разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифровых изделий известных брендов. Дельцы пытались скрытно завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов более чем на 30 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружены незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза.

По оперативным данным, контрабандную продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.