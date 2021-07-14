Средняя цена тонны угля госшахт за пять месяцев оказалась в три раза ниже его себестоимости, – Минэнерго

Средняя цена 1 тонны товарной угольной продукции, произведенной государственными угледобывающими предприятиями с учетом показателей качества, в январе-мае 2021 года была зафиксирована на уровне 1296,51 грн, что составило 34% к показателю фактической себестоимости 1 тонны государственного угля – 3807,61 грн.

Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров Украины "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год", подготовленной Минэнерго к заседанию правительства 14 июля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, убытки государственных угледобывающих предприятий от выпуска товарной угольной продукции за пять месяцев 2021 года увеличились на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2809,9 млн грн.

При этом расходы предприятий из себестоимости товарной угольной продукции составили 4260,7 млн грн, что меньше прогнозных на 36,3% (5808,1 млн тонн), однако на 6% больше, чем в январе-мае 2020 года (4013,5 млн грн).

В январе-мае 2021 года государственными угольными предприятиями произведено 1119,0 тыс. тонн товарной угольной продукции, что на 10,3% больше, чем за первые пять месяцев 2020 года (1014,5 тыс. тонн).

При этом общая стоимость товарной угольной продукции составила 1450,8 млн грн, что на 13,4% меньше показателя аналогичного прошлогоднего периода (1675 млн грн).

"Учитывая изложенное, дефицит средств на выплату зарплаты (работникам государственных угольных предприятий) до конца 2021 года составляет 2,9 млрд грн", – указано в пояснительной записке.

Как сообщалось, Кабинет министров дополнительно выделил 393,05 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками государственных шахт, которая на начало июля составляла 1,33 млрд грн. Дефицит средств на финансирование этой статьи расходов до конца года составляет 2,9 млрд грн.

Как сообщалось, еще в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате перед шахтерами в ближайшие месяцы, которая на тов ремя составляла около 1,1 млрд грн. Зеленский также обещал приостановить выплату зарплат членам правительства, если этого не будет сделано.