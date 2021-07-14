"Метинвест" вложил в экологические проекты за последние 15 лет $3,5 миллиарда, – глава компании

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" инвестировала в реализацию экологических проектов $3,5 млрд за последние 15 лет.

Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, передает УНИАН.

"Тема экологии и декарбонизации сейчас крайне важна как для всего мира, так и для Украины, и она будет основной в ближайшие 20-30 лет", – сказал глава компании.

"При этом, прошлый год по инвестициям был рекордным – около $200 млн", – добавил Рыженков.

Компания "Метинвест" выступила генеральным партнером организованного форума.

Как сообщалось, ранее Рыженков заявил, что группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.