"Метинвест" видит перспективу в проектах по электрометаллургии и использованию водорода, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в 2020 году гначала разработку долгосрочной технологической стратегии с учетом экологических вызовов, цель которой – внедрить лучшие мировые практики на собственном производстве.

Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, передает gmk.center.

По словам главы "Метинвеста", главным элементом этой стратегии станет переход на более экологичные технологии. В частности, компания видит технологическое будущее за электросталеплавильными мощностями и использованием водорода.

"Мы изучаем возможность строительства единого комплекса, состоящего из технологии прямого восстановления железа (DRI) и электрометаллургического производства для переработки горячего DRI. Где он будет располагаться – пока вопрос открытый, но это точно будет один из городов нашего присутствия", – рассказал Рыженков.

Еще одним направлением является запуск производства DRI-окатышей с высоким содержанием железа. Такое производство с годовой производительностью 2,3 млн тонн уже запущено на ЦГОКе, а в перспективе планируется и на СевГОКе.

По словам Рыженкова, пока еще нет ясности в отношении всех технологий, которые будет использовать группа, и количественных параметров, но основные ориентиры выглядят так: внедрение новых технологических производств в следующие 10 лет, до 2030 года; существенное снижение выбросов СО2 согласно технологическим бенчмаркам от мировых производителей оборудования.

Кроме того, "Метинвест" ведет переговоры с потенциальными международными партнерами, включая исследовательские организации, производителями оборудования и инжиниринговыми компаниями с целью изучения дополнительных возможностей декарбонизации.

"Сфера наших потенциальных интересов среди прочего включает: инновационные технологии производства углеродно нейтральной стали; улавливание, использование и хранение СО2; утилизацию промышленных газов, производство топлива, диджитализацию производственных процессов и смежные области", – добавил глава компании.

Как сообщалось, ранее Рыженков заявил, что группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.

В 2020 году экологические инвестиции "Метинвеста" выросли на 32% – до $204 млн. Ключевыми направлениями экоинвестиций компании стали проекты на ММК им. Ильича: реконструкция аглофабрики и сооружений доменных печей №3-5.

В ближайшие годы "Метинвест" планирует инвестировать более $430 млн в экологические проекты, не включая затраты на поддержание экологического оборудования. В основном они будут касаться доменного и конвертерного переделов.