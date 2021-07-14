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Рада приняла закон для решения проблемы долгов за газ на 100 миллиардов

Рада приняла закон для решения проблемы долгов за газ на 100 миллиардов

Верховная Рада приняла закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовали 303 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд грн.

В частности, общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн – пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащая реструктуризации на существующих условиях, составляет около 40 млрд грн.

Кроме того, наблюдается и значительный рост задолженности предприятий теплоснабжения за услуги по распределению природного газа перед операторами газораспределительных систем, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,06 млрд грн.

Авторы документа поясняют такой низкий уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный газ низкой платежной дисциплиной со стороны потребителей тепловой энергии, включая население (по состоянию на 1 февраля долг составляет 26,6 млрд грн), сложной экономической ситуацией в связи с введением карантинных мер, а также резким ростом стоимости природного газа.

Кроме того, закон призван урегулировать проблему образования и накопления задолженности операторов газораспределительных систем перед Оператором ГТС в размере в размере 3,56 млрд грн за 2020 год и первый квартал 2021 года, которая имеет тенденцию к росту.

Для решения этих проблем законом предлагается создать законодательные основания для урегулирования долгов на рынке природного газа с учетом факторов их возникновения, обеспечить условия, необходимые для окончательного открытия рынка природного газа, а также создать условия для выполнения оператором газотранспортной системы обязательств по содержанию в надлежащем состоянии ГТС.

Проектом закона предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности, а именно:

  • проведение взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;
  • реструктуризацию остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
  • списание пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащей урегулированию согласно закону при условии погашения тела долга;
  • приостановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в части взыскания задолженности за газ.

Согласно документу, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.

При этом Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.

Автор: 

ВР (2889) газ (7967) борг (1877) закон (1488) Нафтогаз (3326) парламент (1959)


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Топ коментарі
+11
короче я понял так... за наших алигархов платить будем мы...долги у них а платить придется нам...ну не возьмет же еврей зеленский деньги у евреев алигархов.. этому синагога их не учит...как же уже достали эти прохвосты..судить их просто мало..
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14.07.2021 19:02
+9
Хроника одного президента
‎15.‎07.‎2021
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
‎😂😂😂. Сделали. Ещё раз . Поздравления , сделавшим разом 😁😁😁
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15.07.2021 10:38
+7
Дайте угадаю, олигархам спишут долги потому что они не собираются их оплачивать а населению подымут тарифы еще в несколько раз
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15.07.2021 12:12
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короче я понял так... за наших алигархов платить будем мы...долги у них а платить придется нам...ну не возьмет же еврей зеленский деньги у евреев алигархов.. этому синагога их не учит...как же уже достали эти прохвосты..судить их просто мало..
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14.07.2021 19:02 Відповісти
У евреев опустить гоя, это как у братвы лоха, только приветствуется.
В общем, за что боролись, не то и напоролись. Да зебанутые лошары?
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15.07.2021 12:40 Відповісти
Уж очень мудрено все написано, но вроде как с должников хотят снять штрафные пени и часть долгов погасить за счет бюджета. Вот только боюсь что при таком подходе многие из тех кто исправно платил перестанут это делать.
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14.07.2021 22:29 Відповісти
Не переймайтесь. Судячи з того, що Закон готували у Геруса, то "панять і прастіть" будуть власників теплогенеруючих підприємств. Про населення не йдеться. Хай обтікають, тупі ЗЕ!виборці.
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15.07.2021 06:00 Відповісти
Нормально ми оплачуєм за газ,а вони списують Олігархам заборгованісьть,скільки занесли депутатам від тієї сумми ,вішають лапшу,що це населення вине .
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15.07.2021 08:36 Відповісти
Хроника одного президента
‎15.‎07.‎2021
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
‎😂😂😂. Сделали. Ещё раз . Поздравления , сделавшим разом 😁😁😁
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15.07.2021 10:38 Відповісти
Оскільки "епоха бідності" закінчилась для Фірташа (а він потерпіла сторона від санкцій РНБО), то зарплати по 4к зелених для вчителів і по 1к зелених для листорош знову відкладається(
Тільки зелена влада буде отримувати бабло "зеленими", решта всі просто будуть чекати "манни небесної"!
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15.07.2021 10:54 Відповісти
До того как гривна пошла вверх я платил аккуратно, но когда пенсия стала на 50% легче стали накапливаться долги.
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15.07.2021 11:18 Відповісти
Дайте угадаю, олигархам спишут долги потому что они не собираются их оплачивать а населению подымут тарифы еще в несколько раз
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15.07.2021 12:12 Відповісти
Только не свистите что население что то задолжало. Населению за долги за газ или свет отрезают сразу же хоть летом хоть зимой. А вот олигофрены могут не платить и им за ето ничего не бывает и даже в Обленерго или Облгаз даже мысли нету пойти и отрезать олигофренут газ или свет.
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15.07.2021 12:14 Відповісти
Ты прямо с моей клавиатуры снял. Согласен на 1000% Облгазы при малейших долгах моментально отключают газ. То-же самое с электричеством. А заново подключиться стоит кучу денег. Так что пусть не врут о долгах населения, люди платят исправно. Может они имели ввиду плату за отопление, тут я не в курсе.
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15.07.2021 12:47 Відповісти
Ну хорошо из 100 миллрд.грн. население должно 26,6 и то это со слов поставщиков тепла, а на самом деле может на много меньше, так как списывалии на население импортный газ,а себе брали дешовый украинский,вопрос куда подевались 100-26,6= 73.4 миллрд.грн., ну тесть известно куда их украли, но почему депутаты и Зеленский считает, что воровство должно возмещать население из бюджета, пусть Зеленский и депутаты ВР возмещают Ахметову, Коломойскому, Фирташу и всем остальным приватизаторам со своего личного кармана, а не из кармана народа,за 73, 4 миллрд.грн. можно было 10 миллн.пенсионерам пенсию поднять на 600 грн.в месяц или создать украинский железный купол , если конечно и там не коррупционеры не украдут ,а они в НАТО просятся, там же сказали, что НАТО не банкомат и деньги из бюджета просто так не крадутся.
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Долги за счет госбюджета спишут с теплогенерирующих компаний, некоторые из них в частных руках, но населению не спишут ни копейки.

А АВТОНОМКУ КОГДА РАЗРЕШАТ? Я НЕ БУДУ ПЛАТИТЬ НИ КОПЕЙКИ, ПОКА НЕ РАЗРЕШАТ ОТКЛЮЧИТСЯ ОТ ЦО!
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15.07.2021 14:09 Відповісти
Зеленский и его шмара не даром в Омане цыркачили ....
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15.07.2021 14:26 Відповісти
одни не плятат, другие воруют, а оплачивать этот праздник должен я. прекрасно!
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15.07.2021 15:54 Відповісти
Если и затягивать пояса, то на их шеях.
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15.07.2021 17:21 Відповісти
А национализировать банкротов теперь уже религия не позволяет?
Приват национализировали за 1 грн и все в порядке - теперь прибыльный.
Теперь ТЭЦы и Облгазы пора за 1 грн забрать.
как говорится - как пришло так и ушло...
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15.07.2021 17:35 Відповісти
«Браво, мистер Зеленский»: Фирташу втихаря хотят списать 55 млрд долгов - экс-нардеп 15 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%88%d1%83-%d0%b2%d1%82%d0%b8.html#comments Комментарии: 4

А лохи, которые верят в пустые обещания Зеленского и его https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZV1i_yZq3Xe6a4JUGr9swsqQjyBA5ZxaBDGZ-xiePRoxgxRj4_4Cw7TcTtdpM7WOQ_Laz76SV_dLmBFhlE2262SUlxAhMTPh0mQFdJsaFDgaysXO3V9fSXPG3XLqUcaq9M&__tn__=*NK-R #монозброда даже после двух лет его факапов и солидной лжи, будут финансировать Фирташа….
Это такое, что https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZV1i_yZq3Xe6a4JUGr9swsqQjyBA5ZxaBDGZ-xiePRoxgxRj4_4Cw7TcTtdpM7WOQ_Laz76SV_dLmBFhlE2262SUlxAhMTPh0mQFdJsaFDgaysXO3V9fSXPG3XLqUcaq9M&__tn__=-]K-R Володимир Zelensʹkyy вместе с https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZV1i_yZq3Xe6a4JUGr9swsqQjyBA5ZxaBDGZ-xiePRoxgxRj4_4Cw7TcTtdpM7WOQ_Laz76SV_dLmBFhlE2262SUlxAhMTPh0mQFdJsaFDgaysXO3V9fSXPG3XLqUcaq9M&__tn__=*NK-R #монзбродом решили немного помочь простым гражданам и сделать из них миллиардеров. Но граждан у нас много, поэтому решили начать с тех, кто почти нищий. Странное государство, первый в этом списке появился почему-то Фирташ.
Такую информацию https://www.facebook.com/borislav.bereza привел сегодня в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.
Наверное, это самое сложное для него сегодня. И помощь ему решена путем быстрого принятия законопроекта 3508-D с отличным названием ′′ Проект закона о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа «.
Звучит хорошо. Значит Фирташ сможет помочь. Как именно?
Сейчас я вам скажу, но Фирташу уже нравятся действия властей.
Начну с того, что окончательный текст этого законопроекта был выставлен на сайт за час до голосования. Думаете, кто-то из депутатов не успел с ним ознакомиться?
И зачем читать, когда одни просто нажимают кнопки и получают за это неплохие деньги, а другие жмут и не знают, за что. Есть еще третьи, которые знают, сколько на этом можно заработать и поэтому голосуют.
Сначала за этот закон проголосовали 303 народных депутата. А вы видите, как 303 народных избранников переживают за Фириаш? Но больше всего его волнует фракция ′′ Слуг народа «, которая сплотилась и мощно отдала 225 голосов. Из банок, формочек, когда хотят и когда мотивируют.
А теперь в точку. Этот законопроект предлагает много чего, но главное списать долги облгазов перед УТГ и ОГТСУ. И понимая, что у Фирташа где-то 70 % всех облгазов, он - главный получатель преференций.
Общая сумма списания долгов составит свыше 100 млрд грн. Речь идет о годовом бюджете Минздрава, который тратится на программу государственных гарантий здравоохранения. На самом деле вместо обращения с украинцами будет финансировать Фирташ. Но видимо ему это очень нужно больше, из-за тех долгов, которые спишет государство, на судьбу нищего Фирташа придет около 55 миллиардов. Где-то сразу ему списают 25 миллиарда, а 30 миллиарда - реструктурируют. Но тут надо добавить, что ′′ реструктуризация ′′ снимает все пени, а сам долг уже не начисляет инфляционные проценты. Так что можно не платить дальше. Все спишут.
И это все, что мы видим на фоне болтовни о деолигархизации. Браво, мистер. Зеленский. Такой прекрасный пример лицемерия надо сразу вводить в новые учебники для уриноофтальмологов. Потому что лучше не найти.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B0.html Зеленский провернул очередную мегааферу через Фирташа и Коболева: а заплатит весь народ
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4.html Грозный СНБО не сильно испугает пройдоху Фирташа - политолог
А лохи, которые верят в пустые обещания Зеленского и его https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZV1i_yZq3Xe6a4JUGr9swsqQjyBA5ZxaBDGZ-xiePRoxgxRj4_4Cw7TcTtdpM7WOQ_Laz76SV_dLmBFhlE2262SUlxAhMTPh0mQFdJsaFDgaysXO3V9fSXPG3XLqUcaq9M&__tn__=*NK-R #монозброда даже после двух лет его факапов и солидной лжи, будут финансировать Фирташа. Или надо заставить власть отказаться от этого позора.
Как откажутся, когда уже все профинансировано, чтобы убедиться, что этот закон принят. Но если будет давление со стороны общества, власть будет вынуждена реагировать. Так что не будьте равнодушны и помогите - от распространения этой информации до участия в протестах. Иначе мы потеряем Украину.
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15.07.2021 17:43 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1415508696554160134 11 ч

Поіменне голосування про проект Закону про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (№3508-д) - у другому читанні та в цілому
Рада приняла закон для решения проблемы долгов за газ на 100 миллиардов - Цензор.НЕТ 4708
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15.07.2021 17:52 Відповісти

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