Госпропотребслужба изъяла продукцию мясокомбината после массового отравления сотрудников

Главное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Полнавской области приняло решения изъять у ООО "Глобинский мясокомбинат" в Полтавской области 4,1 тонны мясной продукции, которая могла быть загрязнена неизвестным химическим веществом.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, такое решение связано с групповым отравлением 16 работников цеха полуфабрикатов.

По данным ведомства, 12 июля на втором этаже предприятия в непроизводственном помещении цеха полуфабрикатов строители наносили бетонное покрытие с упрочненным верхним слоем, тогда как в это время на первом этаже производились мясные полуфабрикаты в штатном режиме.

Госпродпотребслужба в ходе внеплановой инспекции 13 июля выявила, что цех полуфабрикатов мясокомбината не обеспечен механической вентиляцией. Кроме того, не были проанализированы все риски возможного химического загрязнения пищевых продуктов при строительных работах.

При этом исследование воздуха на втором этаже в указанном цеху, проведенное кременчугским подразделением госучреждения "Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней", не выявило превышения предельно допустимых концентраций ядовитых веществ.

Согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, все пострадавшие в результате отравления неизвестным веществом работники Глобинского мясокомбината выписаны из лечебного учреждения.

Управлением Гоструда в Полтавской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая (отравления). По результатам проверок обобщенные материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Глобинский мясокомбинат входит в группу компаний "Глобино", учредителем и владельцем которой является Александр Кузьминский. Корпорация "Глобино" объединяет "Глобинский мясокомбинат", "Глобинский маслозавод", "Глобинский мясомолочный комплекс", "Глобинский свинокомплекс" и "Глобинский Райагрострой".