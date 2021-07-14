Госпродпотребслужба просит усилить контроль при въезде из Крыма из-за вспышки коронавируса

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей инициирует усиление медико-санитарного контроля в пунктах пропуска на админгранице с временно оккупированной территории АР Крым из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее обращение подготовлено и будет направлено в Минздрав Украины.

Кроме того, Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области будет инициировать рассмотрение этого вопроса на Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Это связано с повышенным риском распространения на территории Украины (в первую очередь, на территории Херсонской области) острой респираторной болезни COVID-19", – сказано в сообщении.

В ведомстве напоминают, что действующий порядок пересечения административной границы с Крымом не предусматривает проведение экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса.

Как сообщалось, в последние дни в оккупированном Крыму фиксируется рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.