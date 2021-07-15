На Харьковщине во время транспортировки были испорчены 9,3 тысячи доз вакцин Comirnaty/Pfizer

В Харьковской области во время поставки вакцин против COVID-19 Comirnaty/Pfizer было обнаружено нарушение холодовой цепочки транспортировки в двух контейнерах с 9 360 дозами препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ХОДА.

"30 июня 2021 ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21,6 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей в состав фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие письма были направлены в ГП "Укрмедпостач" и Министерство здравоохранения.

Кроме того, вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач".

В департаменте добавили, что указанные вакцины не были поставлены на учет в Харьковской области.

"Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", – подчеркнули в пресс-службе.