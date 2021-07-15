Управление коррупционными активами принесло в бюджет с начала года 38 миллионов, – АРМА

С начала 2021 года управление арестованным имуществом и арестованными средствами принесло 37,8 млн грн дохода.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отмечается, что большую часть полученных доходов – 19,2 млн грн – составили чистые поступления в госбюджет от коммерческой деятельности активами, которых АРМА выбрала на открытых конкурсах. Для сравнения, это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще 18,6 млн грн начислено в качестве процентов на депозитные средства АРМА в государственном банке. По итогам первого полугодия общий размер депозитного портфеля Агентства достиг более 614 млн грн.

По словам руководителя АРМА Виталия Сигидина, процентная ставка для депозитных средств Агентства является высшей, чем у большинства коммерческих банков.

"Это позволяет АРМА эффективно сохранять экономическую стоимость активов в денежной форме, что выгодно и их собственникам, которые получают средства после отмены арестов, и государству, так как в случае конфискации тело депозита вместе с процентами будет перечислены в бюджет", – отметил он.

Всего в течение 2020 года и первоое полугодие 2021 года на депозит АРМА начислены проценты на сумму около 72 млн грн.