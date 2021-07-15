Рада обязала производителей электроэнергии заключать двусторонние договора только на аукционах

Верховная Рада обязала производителей всех форм собственности, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года продавать электроэнергию по двусторонним договорам (ДД) исключительно по результатам электронных аукционах, а трейдеров и поставщиков – продавать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) не более 10% ресурса, приобретенного по ДД.

Соответствующие изменения в закон о рынке электроэнергии внесены законом о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа (законопроект №3508-д от 4 июня 2021), принятым в целом 14 июля 303 голосами, передает Интерфакс-Украина.

"С целью обеспечения прозрачности и равных условий для производителей электроэнергии государственной, коммунальной и частной форм собственности временно, до 1 апреля 2022 года, производители электроэнергии, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку по результатам аукциона, продают электроэнергию по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах",, – говорится в предложенной на заседании 13 июля энергокомитетом Рады правки №756 к законопроекту №3508-д ко второму чтению.

Согласно предложению комитета, порядок проведения электронных аукционов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Решение об отпуске электроэнергии по двусторонним договорам исключительно в том случае, если они были заключены по результатам электронных аукционов, вступает в действие с 1 сентября.

По словам главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, заключенные договора, период действия которых припадает на время с 1 сентября, производители будут обязаны привести в соответствие с законом и перезаключить их, если они заключались не по результатам аукциона.

Что касается ограничений трейдеров и поставщиков, до 1 ноября 2021 года общий (максимальный) объем продажи ими электроэнергии на РСВ за месяц не может превышать 10% зарегистрированного объема покупки по двусторонним договорам у производителей или гарантированного покупателя на этот расчетный период.

В случае импорта электроэнергии объем продаж на РСВ увеличивается на объем импортированного ресурса, следует из указанной правки №756.

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ приняла ряд экстренных решений после рекордного обвала цен на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ). Регулятор отмечал, что падение цены вызвано действиями трейдера "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, который перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чергова криза на ринку електроенергії. Чому і як її зробив ДТЕК Ахметова