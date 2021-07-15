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Европейский суд отклонил апелляцию Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal

Европейский суд отклонил апелляцию Германии на ограничение доступа

Европейский суд ограничил использование немецкого газопровода Opal российским "Газпромом".

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня. Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", – написал он.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Суд ЕС получил апелляционную жалобу Германии на решение об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL.

Напомним, газопровод OPAL является сухопутным участком первой очереди "Северного потока".До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100%.

В сентябре 2019 года Суд ЕС по иску польского концерна PGNiG отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе".

После этого "Газпрому" пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров газа в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Автор: 

Джерело:  Twitter
газ (7972) Газпром (2559) суд (3335) Євросоюз (5186) Північний потік (1084)


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Топ коментарі
+11
Не велика,але ж перемога !!! Розслаблятися ще зарано...На Рашці полюбисіку будуть шукати як нам насолити. (Мишебраття)
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15.07.2021 12:37
+6
після того як Гозпром забере опал - фрау буде ходити в сарафаніі з кокошником а шредер з штанмаєром будуть навчати німців грі на балалайці. А пукін буде підколювати - а у нас газ а у Вас ?
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15.07.2021 13:43
+3
Фрау Рибентроп уже примеряла кокошник, сплела лапти и разучила польку "Во саду ли, в огороде, бегала собачка". На балалайке аккомпанирует Шредер.
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15.07.2021 16:13
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Не велика,але ж перемога !!! Розслаблятися ще зарано...На Рашці полюбисіку будуть шукати як нам насолити. (Мишебраття)
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15.07.2021 12:37 Відповісти
це перемога польських братів. Ми ж лише бігаємо та заглядаємо у рота фрау меркель яка нас тупо зливає за газпромівську старість...
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16.07.2021 08:25 Відповісти
після того як Гозпром забере опал - фрау буде ходити в сарафаніі з кокошником а шредер з штанмаєром будуть навчати німців грі на балалайці. А пукін буде підколювати - а у нас газ а у Вас ?
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Фрау Рибентроп уже примеряла кокошник, сплела лапти и разучила польку "Во саду ли, в огороде, бегала собачка". На балалайке аккомпанирует Шредер.
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15.07.2021 16:13 Відповісти
Вопрос технически легко решается, если российский газ по трубе будет продавать больше чем 1 компания. Нет запрета, чтобы российский газ поступал в Европу по трубе на все 100%, есть запрет на монополию одной компании. Сегодня россияне не готовы задвигать Газпром и идут на определенные жертвы ради его монополии, но условно завтра они могут это изменить. Или вбухают деньги в еще один трубопровод, чтобы использовать каждый на 50%.
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15.07.2021 16:21 Відповісти
Вторая ветка будет стоить чуть больше миллиапрда-это копейки для Германии. И окупится за 5 лет максимум
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15.07.2021 17:33 Відповісти
Ага, пофантазируй, пофантазируй... Кто это разрешит Газпрому строить газопровод по территории Германии? Это ж не Ямал!
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15.07.2021 18:07 Відповісти
OPAL-ом же как-то владеет через цепочку. Этот газ нужен не только им, но и немцам, поэтому есть СП-1, поэтому строится СП-2, поэтому, будет нужен газ, OPAL-2 тоже появится.
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15.07.2021 21:23 Відповісти
Что бы получить все разрешения, в том числе и Европейских регуляторов,выкупа и отвода земли для газового коридора, уйдет лет 5-6, это без строительства еще. А может и не получит, это же не дикие просторы Росфедерации, в Германии вся земля приватная, европейские регуляторы вообще могут отказать, т.к новая труба будет иметь такой же статус как и Opal.... Короче-когда рак на горе свиснет.
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15.07.2021 21:33 Відповісти
Менее 500 км трубы суммарной стоимостью около млрд долларов. Германия вполне может в течении года построить вторую паралельную ветку трубы чтобы иметь возможность транзитировать суммарно 38 млрд кубов в год(на каждой трубе 50% ее пропускной способности). Так что дляукраины-это временная передышка на год,максимум-два. украине еще 30 лет назад стоило рассчитывать только на себя и свои ресурсы и свою армию
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15.07.2021 17:32 Відповісти
Что бы получить все разрешения, в том числе и Европейских регуляторов,выкупа и отвода земли для газового коридора, уйдет лет 5-6, это без строительства еще.
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15.07.2021 18:09 Відповісти

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