Бывшего руководителя Госгеокадастра в Киевской области подозревают в халатности на 1,2 миллиарда
Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю Главного управления Госгеокадастра в Киевской области по факту служебной халатности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в 2019 году должностные лица ведомства отменили государственную регистрации 323 гектаров земель ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица". В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 гектара. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам был нанесен материальный ущерб на 1,2 млрд грн.
На данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проверяются другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков госпредприятия на территории Киевской области.
Досудебное расследование продолжается.
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