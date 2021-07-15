Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2713-д в первом чтении проголосовали 252 народных депутата. В том числе "за" проголосовал 221 депутат от фракции "Слуги народа".
Законопроектом предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.
В частности, предложено облагать налогом на прибыль предприятий доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей по единой ставке 10%, а не 10%, 18% (в зависимости от их вида) и 30% для лотерей, как это предусмотрено действующей нормой, одновременно отменив переходной период. При этом устанавливается, что начисленный налог на доход от указанной деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения от такой деятельности.
При этом предлагается отменить налог на доходы физических лиц для выигрышей (призов) в азартных играх или лотереях, размер которого не превышает 8 размеров минимальной заработной платы (48 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года).
Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.
В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что в проекте отсутствует должное обоснование размеров как предлагаемой одинаковой ставки налога на прибыль предприятий для доходов от деятельности по организации и проведению любых азартных игр, деятельности по выпуску и проведению лотерей, так и ее размера – 10%.
Кроме того, парламентские эксперты указывали, что предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению налоговой нагрузки на организаторов азартных игр и лотерей, а соответственно – к снижению поступлений в госбюджет. В свою очередь отмена налогообложения доходов граждан от азартных игр (в предлагаемом размере), среди прочего, содержит риски легализации доходов, полученных преступным путем, "минимизации" налоговых платежей.
Напомним, в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрены доходы от платы за лицензии на азартные игры в размере 7,4 млрд грн. По данным Госказначейства, в 2020 году бюджет получил 500 грн поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей.
Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада не смогла принять и вернула на доработку законопроект №2713-д, которым предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.
Напомним, разработку указанного законопроекта курировал Борис Баум, который занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, а также непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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А должно быть наоборот.
И не делай вид, что у нас этого нет.
Ну разве что ты - один из этих жуликов
тепер зарплату можна платити через казино
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Член РУХа з 1988 року.
Громадянин УНР з 1990 року, паспорт №86682 від 4.11.1990 року.
З 1996 по 2004 рік платив 40% податку на З/ПЛАТУ.
А міг в Панаму "тугрики ганяти" ...
в 1й серии они принимали законы разрешающие казино, мотивируя это именно высокими налогами и хорошим пополнением бюджета.
Теперь, я так понимаю , казино будут работать, но налоги платить не будут...
Занавес.
"Зе Пипл схавает"
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким суттєво знижуються ставки податків для грального бізнесу.
Про це повідомляє кореспондент Букв.
За документ № 2713-д проголосували 252 нардепи:
221 - від "Слуги народу",
10 - від групи "За майбутнє",
18 - від групи "Довіра",
3 позафракційні.
Інші фракції не дали жодного голосу.
Ініціатором документа є нардеп від фракції "Слуги народу" Олег Марусяк.
Законом знижується ставка оподаткування з доходу організаторів лотерей - з 30% до 10%, а казино - з 18% до 10%.
Скасовується плата за ліцензії В ТРИ РАЗИ на провадження діяльності: з організації та проведення букмекерської діяльності; з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; за гральний автомат.
Варто зауважити, що в Державному бюджеті на 2021 рік, заплановано отримати від продажу ліцензій для грального бізнесу 7,443 млрд грн.
Натомість, "слуги" знизили плату за ліцензії 😏😀