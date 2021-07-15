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Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей

Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2713-д в первом чтении проголосовали 252 народных депутата. В том числе "за" проголосовал 221 депутат от фракции "Слуги народа".

Законопроектом предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

В частности, предложено облагать налогом на прибыль предприятий доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей по единой ставке 10%, а не 10%, 18% (в зависимости от их вида) и 30% для лотерей, как это предусмотрено действующей нормой, одновременно отменив переходной период. При этом устанавливается, что начисленный налог на доход от указанной деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения от такой деятельности.

При этом предлагается отменить налог на доходы физических лиц для выигрышей (призов) в азартных играх или лотереях, размер которого не превышает 8 размеров минимальной заработной платы (48 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года).

Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что в проекте отсутствует должное обоснование размеров как предлагаемой одинаковой ставки налога на прибыль предприятий для доходов от деятельности по организации и проведению любых азартных игр, деятельности по выпуску и проведению лотерей, так и ее размера – 10%.

Кроме того, парламентские эксперты указывали, что предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению налоговой нагрузки на организаторов азартных игр и лотерей, а соответственно – к снижению поступлений в госбюджет. В свою очередь отмена налогообложения доходов граждан от азартных игр (в предлагаемом размере), среди прочего, содержит риски легализации доходов, полученных преступным путем, "минимизации" налоговых платежей.

Напомним, в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрены доходы от платы за лицензии на азартные игры в размере 7,4 млрд грн. По данным Госказначейства, в 2020 году бюджет получил 500 грн поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада не смогла принять и вернула на доработку законопроект №2713-д, которым предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

Напомним, разработку указанного законопроекта курировал Борис Баум, который занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, а также непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: 

ВР (2889) казино (133) пільги (274) Податковий кодекс (234) парламент (1959) азартні ігри (185)


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Топ коментарі
+24
Правильно. Олигархам списание долгов за газ и електроенергию, казино и лотереям налоговые льготы. А холопам повышение тарифов и цен в 3 раза!!!!
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15.07.2021 15:17
+17
Ну одноклеточные власть бы не захватили. А вот их электорат - да, одноклеточные
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15.07.2021 15:47
+13
Слуги народа - одноклеточные бандиты.
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15.07.2021 13:45
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Молодцы, стараются. Эпоха бедности таки заканчивается, но не для всех!
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15.07.2021 13:44 Відповісти
Слуги народа - одноклеточные бандиты.
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15.07.2021 13:45 Відповісти
Ну одноклеточные власть бы не захватили. А вот их электорат - да, одноклеточные
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15.07.2021 15:47 Відповісти
Легко. После одноклеточного барыги выборы могла выиграть и табуретка.
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15.07.2021 20:18 Відповісти
И неправильно 75% украинцев называть одноклеточными. Просто чересчур доверчивыми. Но повторюсь - после ПОПика народу уже и клоун за счастье.
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15.07.2021 20:24 Відповісти
т.е. вы подтверждаете свою "одноклеточнось"?
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15.07.2021 22:20 Відповісти
Одноклеточные в Украине пецесоски.Тупорылые в своем патриотическом экстазе поддерживают и подыгрывают технологии банковой - хочешь второго строка клоуна - поддержи сраку ПОПика. А я к ним не отношусь.
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16.07.2021 06:35 Відповісти
https://biz.censor.net/user/487379 - тобто вибор зека з двома ходками "кормільцями" Ви схвалюєте?! Я вважаю свою думку тремайте при собі!
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16.07.2021 10:20 Відповісти
На выбор зека з двома ходками украинцев сподвиг недоотравившийся Ющенко - его-то и благодарите. А лучше - посадите на кол. Точно как за выбор зезурпататора и клоуна Вовика - благодарите его, ющенковского, кума ПОПика. Не нравится Вовчик ? - садите на кол Пороха.
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16.07.2021 13:22 Відповісти
Ликбез для особо тупорылых. Вовчик не появился из ниоткуда - для его появления требовалась благодатная почва - которую для него подготовили - вспахали удобрили и разрыхлили попик со своими герашенками-сюмарами-чорноволами.
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16.07.2021 13:31 Відповісти
Дальше в программе у гундосого угашенного клоуна: легализация наркоты, легализация проституции ...
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15.07.2021 14:08 Відповісти
Нужно действительно все эти виды "деятельности" легализовать. Они были, есть и будут, но деньги получают от всего этого только мафия, жулики, сутенеры. А государству - ни шиша.
А должно быть наоборот.
И не делай вид, что у нас этого нет.
Ну разве что ты - один из этих жуликов
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15.07.2021 14:18 Відповісти
А для тебя похоже это все перечисленное - самые насущные проблемы в Украине ?
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15.07.2021 14:34 Відповісти
твое шиша : громко били себя в грудь когда проталкивали закон о легализации игромании и орали бюджет получит 7 млд, гр - получили около 700 млн , бариги набивают карманы ... от таже " шиша" будет и от проституции и наркоты !! желаю тебе сына - игромана и дочь - проститутку , и вишенку на тортике- нариков обеих !!
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15.07.2021 17:32 Відповісти
А тепер уявіть собі, яку кількість людей треба облапошити та обікрасти, щоб хоч якісь кошти потрапили до бюджету, скільки молоді треба підсадити на голку ігроманії. А те, що потрапить формально до бюджету, буде направлене на чергове велике крадівництво.
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15.07.2021 18:39 Відповісти
Подолаем эпоху бидності продавши Землю і сходивши в казино, а на останні покуривши канабіс made from Zelenskiy.
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15.07.2021 14:19 Відповісти
Зовсім їбанулись слуги наркоти!
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15.07.2021 14:49 Відповісти
подарувати 9млрд з бюджету

тепер зарплату можна платити через казино
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15.07.2021 15:01 Відповісти
Фішками...
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15.07.2021 15:05 Відповісти
Правильно. Олигархам списание долгов за газ и електроенергию, казино и лотереям налоговые льготы. А холопам повышение тарифов и цен в 3 раза!!!!
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15.07.2021 15:17 Відповісти
Пусть 73% господ 🐑🐏 , порадуются за свою прислугу 🤢😈🤡🐲
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15.07.2021 22:15 Відповісти
Даешь зарплату бюджетникам игральными фишками!!!
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15.07.2021 15:19 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3277057/na_vyplatu_zarplat_shahteram_ne_hvataet_29_milliarda_minenergo
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15.07.2021 15:34 Відповісти
Вот теперь заживем!!!!!!!!!
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15.07.2021 15:54 Відповісти
феноменально!
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15.07.2021 15:54 Відповісти
Та да! Коли легплізовували ігровий бізнес, то аргументували необхідність тим, що у б'юджет потече величезна ріка грошей. І холопи погодились на легалізацію. Тепер виявляється, що ріка - то не ріка, я якийсь струмок з фекаліями, який і текти не може, бо лайна багато.
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15.07.2021 17:18 Відповісти
Вот, оказывается, кто у нас самый нуждающийся.
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15.07.2021 16:00 Відповісти
ЗЕзавсегдатаи и ихний вошдь никогда не обидят свой штаб. Не для этого они легализовали казино, чтобы Аваков нес убытки.
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15.07.2021 16:07 Відповісти
Так кто тут у нас барыги?
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15.07.2021 16:34 Відповісти
Прошу вспомнить, что до 2008 года, т.е. до года закрытия казино в Украине по инициативе Тимошенко, деятельность казино облагалась по ставке 75%. Игровой бизнес не тот бизнес который требует льгот.
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15.07.2021 16:44 Відповісти
Совецько-самостійна, незалежно-більшовицька ДЄРМОкратична державка ...

______________________________

Член РУХа з 1988 року.

Громадянин УНР з 1990 року, паспорт №86682 від 4.11.1990 року.

З 1996 по 2004 рік платив 40% податку на З/ПЛАТУ.

А міг в Панаму "тугрики ганяти" ...
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15.07.2021 17:09 Відповісти
Прежде всего одноклеточные бандиты-не только слуги,но ,прежде всего те,кто их избрал.
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15.07.2021 17:12 Відповісти
Шарлатанам льготы, а с производителей последнюю шкуру.
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15.07.2021 17:45 Відповісти
оцените эту гнусность )))

в 1й серии они принимали законы разрешающие казино, мотивируя это именно высокими налогами и хорошим пополнением бюджета.
Теперь, я так понимаю , казино будут работать, но налоги платить не будут...
Занавес.

"Зе Пипл схавает"
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15.07.2021 18:05 Відповісти
Так. Тільки ЗЄ-істоти, лохторат, не розуміють, що ігровий бізнес не потребує пільг.
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15.07.2021 18:46 Відповісти
потрібно свою земельну ділянку та будинок оформити як казино.
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15.07.2021 18:19 Відповісти
Но эти "слуги" таки дослужатся до нового и, надеемся, уже последнего майдана. И после него "зеленой" вони в Украине уже не останется.
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15.07.2021 18:34 Відповісти
Думаю, что майдан невозможен. Как только начнется бунт,бардак и безвластие, рашенфашист оккупирует Украину
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15.07.2021 18:57 Відповісти
Всё это страшилки! Майдана достаточно в Киеве, чтобы убрать этих сатанистов, скотов, мудозвонов, лжецов и аферистов! А остальные области и полной боеготовности и порядке: войска, нацгвардия и т.д.
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15.07.2021 21:29 Відповісти
логично и правильно для бизнеса типа казино налоги должны быть по самые памидоры, а они им льготы. С какой стати?? это же вообще преступный бизнес. Где логика, почему этим реальным мошенникам и аферистам льготы??
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15.07.2021 18:45 Відповісти
Это какой то маразм!
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15.07.2021 18:48 Відповісти
Привели к корыту кошер -НОСТРУ , ПРЕКРАСНО ЗНАЯ КАЛОПОМОЙНОГО. МЕГАЖЛОБА , которого разыскивает ФБР и ещё три страны
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15.07.2021 22:25 Відповісти
Просто лоббі, завдяки якому подальше пограбування людей. Злодіїв привели лохи.
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15.07.2021 18:51 Відповісти
Срочно нужно сделать налог для олигархов 75% от их доходов! В США богатые платят такие налоги и они говорят -мы понимаем на что идут эти налоги и мы живем в прекрасной стране. Вот Украина тоже начнет жить в прекрасной стране, когда все олигархи будут платить налоги по 60-75% от их доходов.
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15.07.2021 20:33 Відповісти
Наивный , как пятилетний ребёнок , кто тебе сделает ЭТО ? «Прислуга « олигархата и зелёный наркоман ?
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15.07.2021 22:28 Відповісти
И они пишут о народном ***********? О его борьбе с олигархией и папередниками? Одни междометия и нецензурщина вырывается из уст!
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15.07.2021 21:31 Відповісти
Казино у нас мало заробляють, треба допомогти: "Слуги урода" знизили податки для грального бізнесу
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким суттєво знижуються ставки податків для грального бізнесу.
Про це повідомляє кореспондент Букв.
За документ № 2713-д проголосували 252 нардепи:
221 - від "Слуги народу",
10 - від групи "За майбутнє",
18 - від групи "Довіра",
3 позафракційні.
Інші фракції не дали жодного голосу.
Ініціатором документа є нардеп від фракції "Слуги народу" Олег Марусяк.

Законом знижується ставка оподаткування з доходу організаторів лотерей - з 30% до 10%, а казино - з 18% до 10%.
Скасовується плата за ліцензії В ТРИ РАЗИ на провадження діяльності: з організації та проведення букмекерської діяльності; з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; за гральний автомат.
Варто зауважити, що в Державному бюджеті на 2021 рік, заплановано отримати від продажу ліцензій для грального бізнесу 7,443 млрд грн.
Натомість, "слуги" знизили плату за ліцензії 😏😀
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16.07.2021 00:13 Відповісти
Нічого страшного ((((( вони дірку в бюджеті компенсують збільшенням податків для тих хто гектар землі має (((
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16.07.2021 12:07 Відповісти
таки достучались бабки до зеленых пламенных сердец. На Ютубе есть видео сноса казино Трампа в Атлантик Сити. Интересно, а прикупили ли артефакты со снесенного казино. А рисуемая проблема уклонения решается просто - компьютеры на выдачу и прием фишек, игру на представу запретить, только наличн Каждая фишка оцифрована и выносу не подлежит. А налоги платит не игрок, а продающий услуги. Плату за лицензию нужно сделать разовой и пусть платят налоги с оборота
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16.07.2021 04:24 Відповісти
это победа! молодые хлопцы на фронте гибнут , а слуги каломыйского казино строят.....
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16.07.2021 07:47 Відповісти
Они правы. Ведь казино сейчас - самое важное. Не производство.
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16.07.2021 10:32 Відповісти
Ожидаем поднятия ПДВ до 40%, по просьбе бизнеса.
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16.07.2021 11:01 Відповісти
ЗдОрово! Это как раз те отрасли, которые поднимут экономику и ВВП страны до невиданных высот и позволят нам быстренько вступить в ЕС!
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16.07.2021 13:58 Відповісти

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