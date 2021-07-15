Импорт электроэнергии в июне был самым низким за два года, – "Укрэнерго"

Суммарный объем импорта электроэнергии в июне 2021 года составил 4,4 млн кВт-час, что является самым низким показателем с начала работы нового рынка в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что годом ранее наименьший объем импорта также наблюдался в июне – 18,9 млн кВт-час, однако тогда одной и главных причин были карантинные ограничения, пояснили в компании.

При этом, объемы импорта со всех стран в июне составили 0,04% от общего электроснабжения (брутто) или 1,1% от общего потребления в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС". В то же время импорт электроэнергии в торговую зону "Объединенная энергетическая система Украины" в июне отсутствовал в связи с решением НКРЭКУ.

По сравнению с маем, объем импорта в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшился в 5,3 раза с 23 до 44,млн кВт-час. В частности, с Венгрии снизился в 24,9 раза – до 0,2 млн кВт-час, со Словакии – в 5,9 раза, до 2,7 млн Квт-час и Румынии – в 1,4 раза, до 1,5 млн Квт-час.

Всего за шесть месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси – 522,6 млн кВт-час (53% от общего объема) и Словакии – 257,1 млн кВт-час (26%).

В то же время общий экспорт электроэнергии в июне составил 362,4 млн кВт-час, что в 83 раза больше объема импорта.

Однако экспорт электроэнергии в прошлом месяце снизился практически по всем направленияс, только в Румынию и Молдову было увеличение по сравнению с маем.

Больше всего электроэнергии было экспортировано с "острова Бурштынской ТЭС" – 65% от общего объема. По сравнению с маем 2021 года экспорт оттуда уменьшился на 27% до 235,9 млн кВт-час. В частности, в Словакию экспорт уменьшился в 2,8 раза до 23,6 млн кВт-час, а в Венгрию – в 1,5 раза– до 135,9 млн кВт-час. Тогда как в Румынию увеличился на 60,6% до 76,4 млн кВт-час.

Экспорт с ОЭС Украины по сравнению с маем уменьшился на 7,3% с 136,6 млн кВт-час до 126,6 млн кВт-час. В частности, снизился экспорт в Польшу на 9,8% – до 99,8 млн кВт-час, тогда как в Молдову – вырос на 3%, до 26,7 млн кВт-час.

За полгода объем экспорта электроэнергии превысил импорт почти в 1,8 раза – 1,765 млрд кВт-час против 986 млн кВт-час. Больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию – 832,3 млн кВт-час (47,2% от общего объема) и Польши – 453,1 млн кВт-час (25,7%).