Рынок битумов для ремонта дорог в Украине вырос за полгода в 1,5 раза

Баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2021 года составил 477 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (322,9 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Рост рынка произошел за счет импортных поставок продукта, при этом внутреннее производство незначительно сократилось.

В первом полугодии 2021 года в Украину импортировано 365,6 тыс. тонн дорожного битума против 197,7 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. Основным поставщиком на украинский рынок за отчетный период стала Беларусь, которая отправила в Украину 228,4 тыс. тонн ресурса (+50% к показателю января-июня 2020 года), заняв 48% всего украинского рынка.

За тот же период Польша поставила 31,9 тыс. тонн против 33,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. На Литву пришлось только 11,5 тыс. тонн битума. Еще 93 тыс. тонн ресурса было поставлено морским транспортом из таких стран как Греция, Италия, Азербайджан и других. Отметим, в январе-июне прошлого года импорт битумов морем не осуществлялся.

Внутреннее производство ресурса за отчетный период сократилось на 11,6%, до 111,6 тыс. тонн, из которых 109,3 тыс. тонн пришлось на завод "Укртатнафты" (-10% к январю-июню 2020 года). Государственная "Укргаздобыча" произвела 1,7 тыс. тонн, что соответствует прошлогоднему показателю.