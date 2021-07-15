"Эпицентр" Герег покупает участок для строительства торгового центра в Запорожье

ООО "Эпицентр К" планирует приобрести долю в уставном капитале ЧП "Стерк", арендующего земельный участок площадью 10,5 га между ул. Победы и Набережной магистралью в Запорожье.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания Антимонопольного комитета (АМКУ) 15 июля, передает Интерфакс-Украина.

В частности, "Эпицентр К" намерен получить разрешение на приобретение доли в уставном капитале "Стерк", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником ЧП "Стерк" с уставным капиталом 15,1 млн грн является АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", конечными бенефициарами – Олег Шурма, Светлана Стоян, Ольга Кузина.

Согласно данным Единого реестра по оценке влияния на окружающую среду, ЧП "Стерк" получило вывод об оценке влияния нового строительства на трех участках между ул. Победы и Набережной магистралью в Запорожье. Согласно документу, на одном из участков находится памятник природы местного значения "Старая груша". Проект предусматривает строительство ТРЦ площадью 115 тыс. кв. м, а также открытые парковки.

Согласно годовому отчету "Стерка", по итогам 2020 года ЧП увеличило чистый убыток до 1,8 млн грн. Активы на конец года составили 23 млн грн, в том числе 19 млн грн – незавершенное строительство.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 66 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.