Дефицит внешней торговли товарами за пять месяцев вырос на 25,5%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2021 года выросло на 25,5% по сравнению с январем-маем 2020 года - до $1,078 млрд с $0,859 млрд

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $26,61 млрд, импорт - на 26,1%, до $25,69 млрд.

Госстат уточнил, что в мае по сравнению с апрелем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 6,4% - до $5,52 млрд, тогда как импорта сократился - на 0,6%, до $5,57 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае 2021 года также было негативным и составило $0,44 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,41 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за пять месяцев текущего года так же, как и в январе-мае 2020 года, составил 0,96%.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.

Как сообщалось, отрицательное сальдо баланса внешней торговли Украины в первом квартале 2021 года выросло в 4,3 раза – до $1,05 млрд с $0,25 млрд за аналогичный период 2020 года.

По данным Госстата, в 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.