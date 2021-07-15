В Раде не хватило голосов для усиления защиты территорий "Изумрудной сети"

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении и направила на доработку проект закона "О территории Изумрудной сети".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4461 в первом чтении проголосовали 199 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Затем депутаты 237 голосами поддержали предложение направить документ на доработку.

Целью проекта закона в пояснительной записке указано установление правовых и организационных основ для определения территорий Изумрудной сети и управления ими в Украине для сохранения природных мест обитания и видов фауны и флоры, подлежащих особой охране.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, а также выполнением обязательств Украины, как участницы Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция).

Согласно пояснительной записке, на сегодня перечень территорий Изумрудной сети состоит из 377 территорий площадью около 8 млн га. Эта сеть не является полной и нуждается в расширении в части выявления новых территорий для сохранения отдельных видов и природных мест обитания, для которых на биогеографических семинарах Бернской конвенции определен недостаточный уровень представленности в сети предложенных природоохранных территорий.

В то же время действующие в Украине меры, касающиеся сохранения этих территорий и управления ими, не являются достаточными для выполнения обязательств Украины, определенных приложением ХХХ к Соглашению.

"Это приводит к возникновению конфликтов между субъектами хозяйствования и местными жителями, природоохранной общественностью, международным сообществом и потере природных ценностей территорий Изумрудной сети", – отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, проекты и деятельность на территориях Изумрудной сети оцениваются недостаточно или не оцениваются в части их влияния на виды флоры и фауны, охраняемых на европейском уровне.

Среди прочего, законопроектом предложено ввести обязательное осуществление оценки воздействия на территории Изумрудной сети для осуществления землеустройства, принятии решений о проведении планируемой деятельности, планирования хозяйственной деятельности.

В свою очередь Министерство финансов в своих выводах к законопроекту отметило, что финансирование мероприятий по созданию, функционированию и развитию Изумрудной сети, в частности разработка и реализация планов управления территориями Изумрудной сети, потребует дополнительных бюджетных расходов. Однако, необходимых финансово-экономических обоснований и расчетов таких расходов, а также предложений по источникам их покрытия к законопроекту не предоставлено.