Меркель пригрозила России активными действиями в случае отказа от транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина.

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", – заявила Меркель.

Канцлер предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит". По ее словам, "Северный поток 2" – "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с агрессией против Украины.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (санкции, связанные с "Северным потоком-2", – ред.), – добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и ФРГ – друзья. "Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", – сказал президент США.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим".

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.