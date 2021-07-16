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Меркель пригрозила России активными действиями в случае отказа от транзита газа через Украину

Меркель пригрозила России активными действиями в случае отказа от транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина. 

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", – заявила Меркель.

Канцлер предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит". По ее словам, "Северный поток 2" – "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с агрессией против Украины.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (санкции, связанные с "Северным потоком-2", – ред.), – добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и ФРГ – друзья. "Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", – сказал президент США.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим".

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Німеччина (1888) США (4964) Північний потік (1084)


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Топ коментарі
+8
Она хоть сама в ето верит? Ху***ло только зимы дождется и поставит Европу перед фактом или брать газ из СП-2 или замерзнуть. Максимум предложит Украине такой мизерный транзит за мизерные деньги что придется за счет украинского народа етот транзит выполнять. Разумеется наша власть расскажет 100500 причин, что лучше иметь хоть такой транзит чем никакого, мол потерпите так нужно.
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16.07.2021 14:13
+3
Наші євроПЕЙСЬкі "друзі" добре бачать всю нікчемність нинішнього українського керівництва і ведуть себе відповідно - як з нікчемами.
Маємо ставити лише на власні сили, на власні ресурси, на невичерпний потенціал свого народу. Орієнтація з часів Переяслава накшталт "куди б прихилити свою бідну головоньку" згубна - всім до нас немає справи, крім корисних інтересів, або просто насрати.
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16.07.2021 13:01
+2
Да, вполне, обстреляет зимой ордло (желательно чтобы побольше жертв, показательные кадры детей на морозе...) потом скажет, что мол не имеет "морального права" качать газ через "фашистскую" страну... ну а те будут сопли жевать как обычно...
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16.07.2021 14:59
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Наші євроПЕЙСЬкі "друзі" добре бачать всю нікчемність нинішнього українського керівництва і ведуть себе відповідно - як з нікчемами.
Маємо ставити лише на власні сили, на власні ресурси, на невичерпний потенціал свого народу. Орієнтація з часів Переяслава накшталт "куди б прихилити свою бідну головоньку" згубна - всім до нас немає справи, крім корисних інтересів, або просто насрати.
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16.07.2021 13:01 Відповісти
не было никакого переяслава. московитское враньё
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16.07.2021 13:14 Відповісти
а сам ты тамошний бот, разгоняющий зраду про отношения с ес и сша.
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16.07.2021 13:20 Відповісти
Так "Северный поток"-это ответ Германии на никчемность украинской власти?
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16.07.2021 17:39 Відповісти
Она хоть сама в ето верит? Ху***ло только зимы дождется и поставит Европу перед фактом или брать газ из СП-2 или замерзнуть. Максимум предложит Украине такой мизерный транзит за мизерные деньги что придется за счет украинского народа етот транзит выполнять. Разумеется наша власть расскажет 100500 причин, что лучше иметь хоть такой транзит чем никакого, мол потерпите так нужно.
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16.07.2021 14:13 Відповісти
Да, вполне, обстреляет зимой ордло (желательно чтобы побольше жертв, показательные кадры детей на морозе...) потом скажет, что мол не имеет "морального права" качать газ через "фашистскую" страну... ну а те будут сопли жевать как обычно...
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16.07.2021 14:59 Відповісти
это написано на украинском русском...богатый язык
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16.07.2021 18:37 Відповісти
ТРЕБА БУЛО БИТИ В КОЛОКОЛА КОЛИ БУДІВНИЦТВО ТІЛЬКИ ПЛАНУВАЛОСЬ. А КОЛИ КОШТИ ПРОПЛАЧЕНИ, ПОДАРУНКИ РОЗДАНИ, ТО ВЖЕ ПІЗНО ПИТИ БОРЖОМИ. ПОРОШЕНКО ТА ЙОГО КОМАНДА ВСЕ ПРОХУКАЛА.
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16.07.2021 15:59 Відповісти
Еще и большими буквами написали, чтоб точно было понятно, кто виноват)))
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16.07.2021 16:23 Відповісти
а за два года царствования ЗЕнелоха почему не били во все калакала... почему позволили продолжить строительство и достроить?
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16.07.2021 17:55 Відповісти
Ну да, запретят въезд в ЕС нескольким сотрудникам газпрема, отвечающим за вентиль на границе.
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16.07.2021 16:29 Відповісти
ага)))жрите лошары, пригрозила она...шшшаз)) 20млрд. на границе убытков оставят, чтобы душенька, на случай авариии в море какой, у немцев была спокойной, и аллес!!! ...фрау на пенсион, остальные не в теме...занавес!
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16.07.2021 18:11 Відповісти
мощно пукнула
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16.07.2021 18:59 Відповісти
Так зеля все простил никаких судебных исков. А сумму исков скастил в разы.теперь у фирташей и беней с ахметовым на коленях ползайте. Чтобы хату не забрали. Газовщики сейчас такие. Двух контурный котел без разрешения 30 тысяч. Мафия
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16.07.2021 19:10 Відповісти
Меркель пригрозила России активными действиями в случае отказа от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 4293
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16.07.2021 19:14 Відповісти

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