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Турция расширила поставки молочных продуктов из Украины

Турция расширила поставки молочных продуктов из Украины

Компетентные органы Украины и Турецкой Республики утвердили двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.

Об этом сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что принятое решение позволит увеличить количество предприятий, которые смогут поставлять украинскую молочную продукцию в Турцию.

"Договоренность с турецкими партнерами открывает новые дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции. Это еще один кокретный результат поддержки украинского бизнеса благодаря совместным усилиям МИД и Госпродпотребслужбы", – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Джерело:  Госпродпотребслужба
МЗС (254) молоко (294) Держпродспоживслужба1 (339)


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