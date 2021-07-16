Турция расширила поставки молочных продуктов из Украины

Компетентные органы Украины и Турецкой Республики утвердили двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.

Об этом сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что принятое решение позволит увеличить количество предприятий, которые смогут поставлять украинскую молочную продукцию в Турцию.

"Договоренность с турецкими партнерами открывает новые дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции. Это еще один кокретный результат поддержки украинского бизнеса благодаря совместным усилиям МИД и Госпродпотребслужбы", – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.