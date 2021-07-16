Турция расширила поставки молочных продуктов из Украины
Компетентные органы Украины и Турецкой Республики утвердили двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.
Об этом сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что принятое решение позволит увеличить количество предприятий, которые смогут поставлять украинскую молочную продукцию в Турцию.
"Договоренность с турецкими партнерами открывает новые дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции. Это еще один кокретный результат поддержки украинского бизнеса благодаря совместным усилиям МИД и Госпродпотребслужбы", – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Джерело: Госпродпотребслужба
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