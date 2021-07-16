На Закарпатье обнаружили 600 случаев вмешательства в систему газоснабжения с начала года

За полгода на Закарпатье обнаружено 612 незаконных вмешательств в систему газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

Отмечается, что газовики установили ряд нарушений: обустройство несанкционированных газопроводов, повреждение счетчиков, самовольное восстановление газоснабжения, повреждение силовых пломб и несанкционированное подключение газовых приборов.

В компании поясняют, что в случае выявления противоправных действий, представители оператора ГРМ составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму нанесенного предприятию ущерба, а потребитель отказывается ее платить, – дело передают в суд. В течение текущего года по решению суда с потребителей будет взыскано 3,2 млн грн за несанкционированные вмешательства в систему газоснабжения.

"Важно понимать, что вмешательство в газораспределительную систему – это не только нарушение закона, но и смертельно опасный поступок: при самовольном нарушении соединений в трубе, установлении переходников, подключении шланга возможны существенные утечки газа и взрывы", – пояснил главный инженер АО "Закарпатгаз" Виктор Водзинский.

По информации компании, случаи несанкционированных вмешательств фиксируются у бытовых потребителей и юридических лиц.

В частности, во время очередной проверки был обнаружен несанкционированный отбор природного газа на объекте в селе Чумалево, что на Тячевщине. Владелец помещения устроил несанкционированный подземный газопровод к уличному газораспределительному газопроводу "Закарпатгаза". Установлено, что потребитель "накрутил" неучтенного природного газа на сумму почти 200 тыс. грн. Нарушитель должен возместить кроме стоимости незаконно потребленного газа, 2,8 тыс. грн судебного сбора.

В "Закарпатгазе" призвали сообщать о случаях несанкционированных вмешательств в работу счетчиков и приборов системы газоснабжения по телефону доверия: 067-817-85-22.