Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли за неделю на 33 копейки

За прошедшую неделю, с 9 по 16 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 копейки – до 15,69 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн и 80 копеек – до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 копеек – до 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 копеек – до 15,85 грн/л и 15,58 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 копеек – до 16,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SUNOIL, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" и другие подняли цены на 10-80 копеек.