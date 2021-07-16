Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении бывшему главе КСУ Тупицкому (обновлено)

Под руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему главе Конституционного суда Украины Александрк Тупицкому в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", – говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-глава КСУ после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

Отмечается, что такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом.

Также в ГБР сообщили, что главный бухгалтер КСУ в период с 29 декабря 2020 года до 9 февраля 2021 года осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи на то время отстраненного от должности главы КС бухгалтерские документы. Помимо прочего, для создания впечатления у сотрудников Суда относительно продолжения исполнения им обязанностей главы КСУ незаконно были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судьи, заработной платы сотрудникам Секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами.

Действия бывшего председателя и главного бухгалтера КС квалифицируются по ч. 2 ст. 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

На сегодня Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись бывшего председателя КС на основании письма Государственного бюро расследований относительно подозрения о его компрометации.

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Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.