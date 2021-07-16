Прогресс в переговорах с Украиной все еще недостаточен для выделения транша, – МВФ

Принятие Верховной Радой нескольких важных законов, в частности о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), является позитивным сигналом, однако необходим прогресс и в других секторах.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Больше прогресса необходимо в других секторах… Дискуссии с властями будут продолжены", – сказал представитель Фонда, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе stand by.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными".

По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.

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Как сообщалось, ранее в Минфине по итогам переговоров главы министерства Сергея Марченко с представителями МВФ заявляли, что стороны договорились о компромиссе по ряду вопросов для выделения очередного транша, в частности, относительно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросах независимости НАБУ.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.