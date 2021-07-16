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Депутаты подали больше 10 тысяч поправок к законопроекту о повышении налогов, – Гетманцев

Депутаты подали больше 10 тысяч поправок к законопроекту о повышении налогов, – Гетманцев

К законопроекту №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" подано больше 10 тысяч поправок народных депутатов.

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил на своем канале в Telegram.

"В антиолигархический налоговый закон №5600 подано более 10 000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16 000) было подано только к "антиколомойскому" закону. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры", – отметил депутат.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. По оценке Минфина, его принятие позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу

Автор: 

Джерело:  Telegram
законопроєкт (1683) податки (2457) Гетманцев Данило (494)


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Примите соответствующий "антиспамовый" закон, в чем проблема, уважаемый?
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16.07.2021 13:43 Відповісти
Ви "поважний" цьому козлу, який хоче залізти в кишеню кожному українцю, але боїться чіпати олігархів, написали щиро?
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16.07.2021 13:45 Відповісти
А не простіше замість правок зробити одну? На фейсі цього "лібертаріаця"? Який мріє залізти у кишеню до кожного українця?
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16.07.2021 13:44 Відповісти
який з нього лібертаріанець, з колишнього мертвечукового прихвостня...
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16.07.2021 13:47 Відповісти
Та звісно він звичайний звіздобол
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16.07.2021 21:01 Відповісти

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