Депутаты подали больше 10 тысяч поправок к законопроекту о повышении налогов, – Гетманцев

К законопроекту №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" подано больше 10 тысяч поправок народных депутатов.

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил на своем канале в Telegram.

"В антиолигархический налоговый закон №5600 подано более 10 000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16 000) было подано только к "антиколомойскому" закону. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры", – отметил депутат.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. По оценке Минфина, его принятие позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу