Нацбанк применил меры воздействия к двум страховым компаниям за нарушение нормативов

Национальный банк применил меры воздействия к двум страховым компаниям – ОДО "СК "Экта" и ЧАО "Украинская страховая компания".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что меры воздействия были применены за нарушение норматива платежеспособности и достаточности капитала.

Таким образом, регулятор обязал "Экту" предпринять меры для устранения нарушения в срок до 30 августа 2021 года. Нарушение обязательных финансовых нормативов установлено по результатам анализа отчетности компании за первый квартал 2021 года с учетом информации о ненадлежащем подтверждении стоимости приемлемых активов.

В то же время "Украинской страховой компании" временно приостановили лицензии на совершение страховой деятельности и обязали принять меры для устранения нарушения до 31 декабря 2021 года. Компания зарегистрирована на неподконтрольной Украине территории (Город Донецк), но выполняет обязательство об отчетности в Нацбанк.

Также компания самостоятельно предложила регулятору рассмотреть вопрос о временной приостановке лицензий до момента восстановления финансового состояния и соблюдения норматива платежеспособности и достаточности капитала.