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За две недели после отмены моратория украинцы продали 774 участка земли, – Шмыгаль
По состоянию на 15 июля в Украине было заключено 774 земельные сделки, на которые раньше распространялся мораторий.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает пресс-служба правительства.
"Уже 15 дней украинцы могут свободно распоряжаться своей собственностью", – отметил премьер-министр.
Он напомнил, что в минувшую среду Кабмин принял решение, которое позволит украинским аграриям с 2022 года получать кредиты на портфельной основе для покупки земли сельскохозяйственного назначения.
Как сообщалось, с июля 2021 года начал действовать рынок земли в Украине.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як продати земельний пай
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