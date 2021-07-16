За две недели после отмены моратория украинцы продали 774 участка земли, – Шмыгаль

По состоянию на 15 июля в Украине было заключено 774 земельные сделки, на которые раньше распространялся мораторий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает пресс-служба правительства.

"Уже 15 дней украинцы могут свободно распоряжаться своей собственностью", – отметил премьер-министр.

Он напомнил, что в минувшую среду Кабмин принял решение, которое позволит украинским аграриям с 2022 года получать кредиты на портфельной основе для покупки земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, с июля 2021 года начал действовать рынок земли в Украине.

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