Объем выданных кредитов по программе портфельных гарантий превысил 4 миллиарда, – Минфин

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 июля 2021 года 10 банками предоставлено 1795 кредитов на общую сумму 4,27 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2 млрд грн. Это около 51% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

При этом в июне текущего года предоставлено 229 кредитов на сумму 1 млрд 7 млн грн с обязательством по долгу в 472 млн грн.

По сумме выданных кредитов лидирует государственный "Приватбанк" – 944 кредита на сумму 853 млн грн, что составляет почти 100% лимита таких гарантий, предоставленных в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе стал "Ощадбанк" – 606 кредитов на 1,76 млрд грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве – 113 кредитов на 371 млн грн. Во Львовской и Киевской областях, которые входят в тройку наибольших, этот показатель составил 126 кредитов (310 млн грн) и 103 кредита (290 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (632), сельского хозяйства (516) и перерабатывающей промышленности (257).