МХП Косюка за год повысил цены на курятину в Украине на 38%

Агрохолдинг МХП во втором квартале 2021 года увеличил среднюю цену продажи курятины на 35%, чем во втором квартале прошлого года, – $1,67/кг. При этом в Украине она выросла на 38% в долларовом эквиваленте – до $1,63/кг (в гривне – на 42%, до 45,0 грн/кг), тогда как на экспорт выросла на четверть, до $1,69/кг.

Кроме того, средняя стоимость куриного мяса в Украине на экспорт в первом полугодии также выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $1,56/кг., говорится в отчете агрохолдинга на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Всего в первом полугодии 2021 года компания реализовала 336,17 тыс. тонн куриного мяса, что на 2% больше показателей за аналогичный период 2020 года.

Компания уточняет, что рост произошел за счет увеличения экспортных продаж на 12% - до 191,32 тыс. тонн при сокращении продаж на внутреннем рынке на 8% – до 144,86 тыс. тонн.

Кроме того, производитель курятины во втором квартале 2021 года реализовал 181,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 6% больше показателей за апрель-июнь 2020 года. Рост произошел за счет увеличения экспортных продаж на 23% - до 109,1 тыс. тонн при сокращении продаж на внутреннем рынке на 12% – до 72,75 тыс. тонн.

По данным агрохолдинга, общие объемы производства курятины во втором квартале 2021 года увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 190,91 тыс. тонн, всего за первое полугодие 2021 года данный показатель сохранился на уровне 357,53 тыс. тонн (в январе-июне 2020 года – 359,93 тыс. тонн).

"С целью смягчения неблагоприятного влияния (временных ограничений экспорта в ЕС из-за птичьего гриппа, – ред.) на деятельность и прибыльность МХП руководство компании приняло решение увеличить производство маленькой тушки и экспорт на рынок стран Ближнего Востока (выборка выросла до 47% во втором квартале 2021 года против 37% в апреле-июне 2020-го)", – поясняется в сообщении агрохолдинга.

При этом МХП уточнил, что его экспортные продажи во втором квартале текущего года выросли преимущественно за счет роста экспорта в регион Ближнего Востока и Северной Африки, диверсификации географии поставок, а также оптимизации ассортимента продукции. За данный период в Украине больше всего просели продажи замороженной курицы и цельного цыпленка.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.