В России исчез с радаров второй за месяц пассажирский самолет (обновлено)
Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", – сказал источник.
По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.
Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.
Впоследствии стало известно, что пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском, по предварительным данным, из-за отказа двигателя.
"После получаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо", – сообщил источник агентства.
Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, люди смогли покинуть поврежденный самолет. Возгорания не последовало.
Обнаружение самолета "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области и в Росавиации.
"Все члены экипажа и пассажиры живы", - сказал агентству представитель авиакомпании "Сила", которая эксплуатирует самолет. Информация о пассажирах и экипаже уточняется, добавили в Росавиации. В МЧС чуть позднее уточнили, что на борту было 19 человек.
Как сообщалось, это уже второе происшествие с пассажирскими самолетами в России с начала месяца.
Так, 6 июля, в РФ при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту разбился самолет Ан-26, все 28 человек на борту самолета, включая 6 членов экипажа, погибли. Основной версией авиакатастрофы является ошибка экипажа.
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