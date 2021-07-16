В России исчез с радаров второй за месяц пассажирский самолет (обновлено)

Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", – сказал источник.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.

Впоследствии стало известно, что пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском, по предварительным данным, из-за отказа двигателя.

"После получаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо", – сообщил источник агентства.

Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, люди смогли покинуть поврежденный самолет. Возгорания не последовало.

Обнаружение самолета "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области и в Росавиации.

"Все члены экипажа и пассажиры живы", - сказал агентству представитель авиакомпании "Сила", которая эксплуатирует самолет. Информация о пассажирах и экипаже уточняется, добавили в Росавиации. В МЧС чуть позднее уточнили, что на борту было 19 человек.

Как сообщалось, это уже второе происшествие с пассажирскими самолетами в России с начала месяца.

Так, 6 июля, в РФ при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту разбился самолет Ан-26, все 28 человек на борту самолета, включая 6 членов экипажа, погибли. Основной версией авиакатастрофы является ошибка экипажа.