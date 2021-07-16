"Укрзализныця" увеличит количество поездов на маршруте из Киева в аэропорт "Борисполь"

Для удовлетворения растущего спроса на экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" добавляет на маршрут еще один рельсовый автобус Pesa.

Об этом говорится в сообщении компании.

Количество рейсов Pesa останется неизменным: их будет 22 пары, как и сейчас. Однако количество мест в пиковые часы будет увеличено: теперь в наиболее загруженное время по маршруту будет курсировать сдвоенный поезд Pesa, что позволит перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс.

Отмечается, что "Укрзализныця" продолжает фиксировать рост спроса пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" и обратно. Так, за одни сутки - 14 июня - "Укрзализныця" перевезла по этому маршруту около 4 тыс. пассажиров, что является рекордом с момента возобновления пассажирского движения по этому направлению после карантинных ограничений. Увеличение нагрузки на железную дорогу также является следствием ремонта автотрассы Киев-Борисполь.

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" объявил, что дорогу М-03 Киев - Харьков - Довжанский из Киева в аэропорт "Борисполь" на участке км 18+000 - км 34+950 частично закроют на ремонт с 23 июня по 20 августа из-за проведения ремонтных работ. Автомобили смогут ехать в обоих направлениях по участку, ведущей из аэропорта в Киев.